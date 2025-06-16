Battlebit : après des mois de silence, le FPS phénomène prépare son grand retour avec « Operation Overhaul »

Après un lancement canon, Battlebit Remastered avait peu à peu perdu sa base de joueurs. Les développeurs compte bien la retrouver, avec l'annonce d'une mise à jour majeure.

Battlebit : ascension et chute d'un outsider prometteur

Operation Overhaul : une mise à jour mystérieuse pour relancer le jeu

Un come-back nécessaire mais risqué

Il y a deux ans,faisait une entrée remarquée dans le monde des FPS en multijoueur : immense, accessible et ambitieux, il se présentait comme l'alternative parfaite aux mastodontes du genre tels queet. Mais après un succès fulgurant, le jeu était tombé dans un silence inquiétant, jusqu'à devenir quasiment invisible.Aujourd'hui, contre toute attente, son développeurprépare son grand retour avec une nouvelle mise à jour baptiséeÀ son lancement en juin 2023, Battlebit avait rapidement conquis les joueurs grâce à plusieurs arguments majeurs : des maps immenses accueillant jusqu'à, des environnements totalement destructibles, et surtout une accessibilité exceptionnelle permettant au titre de tourner aisément sur les PC les plus modestes. Un vent de fraîcheur face à des jeux coûteux et gourmands en ressources.À son apogée,enregistrait jusqu'à, un exploit pour un FPS indépendant. Mais progressivement, la communauté s'est évaporée, les avis sur Steam se sont détériorés (seulementsur le dernier mois, mais 84 % depuis sa sortie) et le développeur a cessé toute communication officielle depuis plus d'un an et demi.La situation était devenue si alarmante que Valve avait même ajouté un avertissement sur la fiche Steam du jeu, indiquant clairement : « Le dernier message des développeurs remonte à plus de 18 mois ».C'est donc avec surprise que la communauté a découvert ce dimanche 15 juin 2025 un nouveau teaser vidéo intitulé, diffusé par SgtOkiDoki.Accompagnée d'un simple mot, « bientôt »,. Le teaser, bref mais intense, semble promettre une version améliorée, plus spectaculaire et plus dynamique du jeu original. Si aucun détail précis n'a encore été communiqué, le développeur paraît déterminé àa désormais tout à prouver : après des mois de silence complet et un abandon apparent du jeu, l'accueil d'reste incertain. Toutefois, au vu de la qualité initiale, nul doute que les joueurs seront au rendez-vous, et apprécieront les nouveautés et améliorations du FPS, qui pourrait attirer encore plus de joueurs qu'à sa sortie, en juin 2023.Ce retour annoncé pourrait offrir une seconde vie au titre, à condition bien sûr que SgtOkiDoki parvienne à combler les attentes d'une communauté en quête de renouveau.Si vous aviez apprécié Battlebit en 2023 ou que vous cherchez simplement une alternative crédible aux ténors du genre, ce grand retour méritera certainement votre attention. Espérons en savoir plus sur cette mise à jour majeure rapidement, pour savoir ce que SgtOkiDoki nous réserve.