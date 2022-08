Atlas Fallen : L'action-RPG présenté lors de la gamescom 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, les joueurs et les joueuses ont pu faire le plein d'informations sur les prochains jeux à venir mais aussi en découvrir de nouveaux. Dans ce sens, Focus Entertainment et Deck13 Interactive ont profité de l'événement pour dévoiler leur prochain titre,Catégorisé comme un Action-RPG d'Epic Fantasy, Atlas Fallen proposera une nouvelle aventure, dans un univers hors du temps, nous invitant à libérer l'Humanité de l'oppression des dieux. Pour cela, nous incarnerons des combattants ayant brisé leurs chaînes et ayant révélé leurs super pouvoirs, imprégnés de la puissance du sable. D'après les dernières informations connues, le monde d'Atlas Fallen sera semi-ouvert mais surtout peuplé de créatures légendaires qu'il faudra affronter. De plus, nous devrons arpenter ce monde pour découvrir les secrets enfouis. Atlas Fallen sera jouable en solo mais aussi en coopération (en ligne).À l'heure actuelle, Focus Entertainment et Deck13 Interactive n'ont pas partagé de date de sortie précise pour Atlas Fallen. Le titre doit débarquer au cours de l'année 2023 et devrait se rendre disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Évidemment, dès que de plus amples informations concernant Atlas Fallen seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.