PS Store : Les réductions « Remasters et Rétro » sont de retour (18 mai - 2 juin)

PS Store, Remasters et rétro (jusqu'au 2 juin)

Assassin's Creed The Ezio Collection à 14,99 € au lieu de 49,99 €.

Resident Evil 3 à 15,99 € au lieu de 39,99 €.

Alan Wake Remastered à 20,09 € au lieu de 29,99 €.

Pack Spyro + Crash Remastered à 27,99 € au lieu de 69,99 €.

MediEvil à 14,99 € au lieu de 29,99 €.

Batman: Return to Arkham à 14,99 € au lieu de 49,99 €.

Far Cry 3 Classic Edition à 9,89 € au lieu de 29,99 €.

Metro 2033 Redux à 3,99 € au lieu de 19,99 €.

BioShock Remastered à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Ace Attorney Turnabout Collection à 39,59 € au lieu de 59,99 €.

Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle à 15,99 € au lieu de 39,99 €.

BioShock Infinite: The Complete Edition à 9,99 € au lieu de 19,99 €.

Dishonored Definitive Edition à 7,99 € au lieu de 19,99 €.

Final Fantasy Chrystal Chronicles Remastered Edition à 11,99 € au lieu de 29,99 €.

Astérix & Obélix XXL : Romastered à 13,99 € au lieu de 39,99 €.

Shenmue I & II à 6,99 € au lieu de 34,99 €.

Deponia à 1,29 € au lieu de 12,99 €.

Forbidden Siren à 4,99 € au lieu de 9,99 €.

Wild Arms 3 à 7,49 € au lieu de 14,99 €.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Très régulièrement, le PlayStation Store propose aux joueurs et aux joueuses, sévissant sur PS4 ou bien sur PS5, d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique tout en profitant de belles réductions sur des titres. D'ailleurs, la firme a récemment mis à jour son Store et a ajouté. Les promotions affichées dans cette sélection ont lieu jusqu'au 2 juin prochain.Il est possible de découvrir la liste complète des jeux disponibles actuellement en promotion dans la catégorie « Remasters et rétro » sur le site officiel , depuis le Store sur votre console ou bien depuis l'application mobile. Mais, pour l'heure, voici un aperçu de ce qui vous attend avec cette nouvelle catégorie promotionnelle :Notez que jusqu'au 26 mai prochain, vous pouvez profiter d'autres promotions, via les réductions « Prolongez l'expérience » et une sélection de jeux à moins de 15 euros Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose actuellement des cartes PSN à des prix réduits :