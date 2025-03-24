Age of Empires 2 : Microsoft aurait exigé l'ajout des Coréens pour « copier StarCraft », révèle un ancien développeur

Un ancien développeur d'Age of Empires 2 affirme que Microsoft a imposé l'ajout de la civilisation coréenne dans la première extension du jeu, dans l'espoir de répliquer le succès commercial de StarCraft en Corée du Sud.
Sandy Petersen, ancien designer chez Ensemble Studios ayant travaillé notamment sur l'extension The Conquerors d'Age of Empires 2
, a récemment dévoilé sur X une anecdote surprenante concernant les choix de civilisations. Selon lui, Microsoft aurait exigé l'ajout d'une civilisation coréenne, non pour des raisons historiques, mais uniquement parce que StarCraft s'était vendu à 3 millions d'exemplaires en Corée du Sud
.
Une décision imposée par Microsoft malgré des réserves historiques
Alors que Sandy Petersen avait initialement prévu quatre civilisations pour l'extension (Espagnols, Aztèques, Huns et Mayas
), Microsoft aurait insisté pour ajouter une cinquième : les Coréens
. Sandy Petersen avait pourtant objecté que cette civilisation ne correspondait pas au thème de conquête historique de l'extension.
« Les Coréens n'étaient pas des conquérants. Ils étaient très respectables, mais n'entraient pas dans le thème de la Conquête
», explique Sandy Petersen dans son témoignage.
Face aux arguments de Sandy Petersen, Microsoft aurait simplement réitéré que « StarCraft s'était vendu à 3 millions d'exemplaires en Corée
», un argument qu'il jugeait irrationnel mais auquel il a finalement dû céder.
Des erreurs et des controverses suite à cette décision précipitée
Selon lui, l'ajout tardif et précipité de la civilisation coréenne aurait entraîné plusieurs erreurs notables dans l'extension
. Par exemple, l'utilisation d'un design inapproprié pour les « bateaux-tortues », l'appellation incorrecte de la « mer du Japon » au lieu de la « mer de l'Est », et la référence à une invasion japonaise controversée datant du XVIIe
siècle.
Il mentionne également un incident surprenant : un représentant de Microsoft en Corée aurait même été brièvement arrêté à cause de ces maladresses, une affirmation cependant difficile à vérifier aujourd'hui.
Des déclarations à prendre avec précaution
Il convient toutefois de préciser que Sandy Petersen est connu pour avoir déjà suscité des débats sur l'exactitude de ses souvenirs par le passé, notamment avec John Romero, co-créateur de la mythique licence DOOM
, qui a souvent contesté ses propos sur divers sujets liés à l'histoire du jeu vidéo.
Quoi qu'il en soit, si Age of Empires 2
n'a effectivement jamais atteint les ventes de StarCraft en Corée, cela n'a pas empêché le jeu de connaître un succès international durable et de bénéficier encore aujourd'hui d'un suivi important via sa Definitive Edition
. Vous pouvez d'ailleurs l'obtenir à moindre coût, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose pour la somme de 9,89 € au lieu de 33 €, soit 70 % de réduction.
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