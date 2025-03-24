Age of Empires 2 : Microsoft aurait exigé l'ajout des Coréens pour « copier StarCraft », révèle un ancien développeur

Un ancien développeur d'Age of Empires 2 affirme que Microsoft a imposé l'ajout de la civilisation coréenne dans la première extension du jeu, dans l'espoir de répliquer le succès commercial de StarCraft en Corée du Sud.

Une décision imposée par Microsoft malgré des réserves historiques

So I went ahead and we crammed in the Korean civ in the last 5 weeks we had. No Microsoft didn't give us any extra time. We made what apparently were three mistakes. We used the wrong art for the turtle ships (we used a legitimate source, but apparently Koreans didn't like that… pic.twitter.com/27wk1eDiOe — Sandy Petersen (@SandyofCthulhu) March 18, 2025

Des erreurs et des controverses suite à cette décision précipitée

Des déclarations à prendre avec précaution

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Sandy Petersen, ancien designer chez Ensemble Studios ayant travaillé notamment sur l'extension, a récemment dévoilé sur X une anecdote surprenante concernant les choix de civilisations. Selon lui, Microsoft aurait exigé l'ajout d'une civilisation coréenne, non pour des raisons historiques, mais uniquement parce queAlors que Sandy Petersen avait initialement prévu quatre civilisations pour l'extension (), Microsoft aurait insisté pour ajouter une cinquième :. Sandy Petersen avait pourtant objecté que cette civilisation ne correspondait pas au thème de conquête historique de l'extension.« Les Coréens n'étaient pas des conquérants. Ils étaient très respectables, mais n'entraient pas dans le thème de la Conquête », explique Sandy Petersen dans son témoignage.Face aux arguments de Sandy Petersen, Microsoft aurait simplement réitéré que « StarCraft s'était vendu à 3 millions d'exemplaires en Corée », un argument qu'il jugeait irrationnel mais auquel il a finalement dû céder.Selon lui, l'ajout tardif et précipité de la civilisation coréenne aurait. Par exemple, l'utilisation d'un design inapproprié pour les « bateaux-tortues », l'appellation incorrecte de la « mer du Japon » au lieu de la « mer de l'Est », et la référence à une invasion japonaise controversée datant du XVIIsiècle.Il mentionne également un incident surprenant : un représentant de Microsoft en Corée aurait même été brièvement arrêté à cause de ces maladresses, une affirmation cependant difficile à vérifier aujourd'hui.Il convient toutefois de préciser que Sandy Petersen est connu pour avoir déjà suscité des débats sur l'exactitude de ses souvenirs par le passé,, qui a souvent contesté ses propos sur divers sujets liés à l'histoire du jeu vidéo.Quoi qu'il en soit, sin'a effectivement jamais atteint les ventes de StarCraft en Corée, cela n'a pas empêché le jeu de connaître un succès international durable et de bénéficier encore aujourd'hui d'un suivi important via sa. Vous pouvez d'ailleurs l'obtenir à moindre coût, grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose