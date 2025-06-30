7 Days to Die : La mise à jour « Storm's Brewing » ajoute une tonne de nouveaux contenus

The Fun Pimps a récemment déployé la massive mise à jour « Storm's Brewing » (2.0) sur 7 Days to Die, apportant de nombreux nouveaux éléments.
Les joueurs et les joueuses de 7 Days to Die
peuvent, dès à présent, découvrir la mise à jour « Storm's Brewing » (aussi dite 2.0), qui ajoute une pléthore de nouveaux contenus
, améliorations, options mais aussi fonctionnalités de qualité de vie.
Storm's Brewing, une mise à jour massive pour 7 Days to Die
En effet, depuis le 27 juin 2025, la mise à jour Storm's Brewing (version stable) est disponible sur 7 Days to Die
. Comme dit précédemment, ce patch apporte diverses nouveautés, qui raviront à coup sûr la communauté.
De nouveaux systèmes intégrés pour plus de danger
Ainsi, les joueurs et les joueuses doivent, dorénavant, composer avec le système de progression des biomes
, qui ajoute (à part pour The Pine Forest) un risque environnemental devant être surmonté. Par exemple, dans le biome Desert, il faudra s'adapter à l'extrême chaleur.
De plus, il sera possible d'obtenir de meilleures récompenses, mais à condition de passer du temps à explorer la zone. Évidemment, cela ne sera pas aussi simple à cause du nouveau système météorologique, qui peut causer diverses tempêtes
(orages, tempête de braises, tempête de sable, tempête de neige, tempête de radiations).
7 Days to Die s'offre deux nouveaux zombies et de nouveaux POI
À propos des menaces, ce nouveau patch introduit deux nouveaux zombies infectés spéciaux
: « Plague Spitter », capable de vomir un essaim d'insectes, et « Frost Claw », pouvant lancer des rochers à longue distance. Les développeurs en ont, également, profité pour apporter des améliorations quant à l'apparition des zombies mais aussi quant au système de perks
.
En outre, la mise à jour Storm's Brewing a grandement étendu le nombre de points d'intérêt
, puisque 140 POI ont été ajoutés.
Des améliorations supplémentaires
Évidemment, le studio de développement a, qui plus est, amélioré différents aspects de 7 Days to Die
(dont l'audio, les performances, entre autres). Sur ce point, remarquons que les développeurs ont retravaillé les arbres et le feuillage. Par exemple, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à un nouveau look pour « The Burnt Forest », « Wasteland » et pour de plus amples arbres.
Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, remarquons que The Fun Pimps a partagé le patch notes de la mise à jour Storm's Brewing sur le site officiel du jeu ainsi que via une publication sur le compte Twitter/X du soft.
Pour rappel, 7 Days to Die
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
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