7 Days to Die : La mise à jour « Storm's Brewing » ajoute une tonne de nouveaux contenus

The Fun Pimps a récemment déployé la massive mise à jour « Storm's Brewing » (2.0) sur 7 Days to Die, apportant de nombreux nouveaux éléments.

Storm's Brewing, une mise à jour massive pour 7 Days to Die

De nouveaux systèmes intégrés pour plus de danger

7 Days to Die s'offre deux nouveaux zombies et de nouveaux POI

Des améliorations supplémentaires

V2.0 Storm's Brewing is Stable on Steam, Windows, PlayStation & Xbox! Biome Progression, Dynamic Storms, New Enemies, Dedicated Server Crossplay, new DLC skins & more. Read on for the Full Release Notes.https://t.co/B3Eh9mzYje pic.twitter.com/Hwa53ba3Zt — 7 Days to Die Official (@7DaystoDie) June 27, 2025

Les joueurs et les joueuses depeuvent, dès à présent, découvrir, améliorations, options mais aussi fonctionnalités de qualité de vie.En effet,. Comme dit précédemment, ce patch apporte diverses nouveautés, qui raviront à coup sûr la communauté.Ainsi, les joueurs et les joueuses doivent, dorénavant, composer avec, qui ajoute (à part pour The Pine Forest) un risque environnemental devant être surmonté. Par exemple, dans le biome Desert, il faudra s'adapter à l'extrême chaleur.De plus, il sera possible d'obtenir de meilleures récompenses, mais à condition de passer du temps à explorer la zone. Évidemment, cela ne sera pas aussi simple à cause du(orages, tempête de braises, tempête de sable, tempête de neige, tempête de radiations).À propos des menaces,: « Plague Spitter », capable de vomir un essaim d'insectes, et « Frost Claw », pouvant lancer des rochers à longue distance. Les développeurs en ont, également, profité pour apporterEn outre,, puisque 140 POI ont été ajoutés.Évidemment,(dont l'audio, les performances, entre autres). Sur ce point, remarquons que les développeurs ont retravaillé les arbres et le feuillage. Par exemple, les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à un nouveau look pour « The Burnt Forest », « Wasteland » et pour de plus amples arbres.Si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, remarquons que The Fun Pimps a partagé le patch notes de la mise à jour Storm's Brewing sur le site officiel du jeu ainsi que via une publication sur le compte Twitter/X du soft.Pour rappel,est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.