Zenless Zone Hero : HoYoverse (Genshin Impact) dévoile un premier trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Il y a quelques jours, le prochain titre de HoYoverse (miHoYo), studio à l'origine de, avait été teasé. Le projet vidéoludique porte le nom suivant : Zenless Zone Hero. En ce vendredi 13 mai, nous en apprenons plus à son sujet, grâceZenless Zone Hero est donc, développée par les créateurs de Genshin Impact. Cette fois-ci, les développeurs ont décidé de placer l'histoire au cœur d'un monde somme toute futuriste. Les événements narrés emmèneront les joueurs et les joueuses dans la ville nommée. Ces derniers incarneront un, qui a pour objectif de défendre les personnes se rendant dans, des failles dimensionnelles, habitées par des créatures féroces.En ce qui concerne son gameplay,. Par ailleurs, le système de jeu comporterait également des mécaniques de, en plus de QTE. Durant l'aventure, les joueurs et les joueuses pourraient contrôler plusieurs personnages et ainsi utiliser des armes et capacités diverses, rattachées à ces derniers.. Le studio miHoYo a également précisé que le soft arrivera sur d'autres plateformes de jeu, sans pour autant préciser lesquelles. Néanmoins, aucune fenêtre ou date de sortie ne sont connues, à ce jour, mais une bêta (voire plus) va être organisée