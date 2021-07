Warcry: Challenges, un fast FPS mélangeant Doom Guy et Super Meat Boy, développé par un studio indépendant français

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

À l'occasion de l'E3 2021 et de la conférence du Future Games Show,. Désigné à deux reprises « meilleur jeu » à l'occasion du WN dev Contest organisé par Epic Games, le FPS pourrait bien trouver son public rapidement, étant donné qu'il mêle précision, rapidité et compétitivité.Le principe de Warcry: Challenges et nous pourrions résumer cela en expliquant qu'il s'agit d'un mélange entre Doom, Trackmania et Super Meat Boy :. Pour que l'expérience soit intense, divers pièges tenteront de vous faire perdre du temps, mais pour prouver que vous êtes bien le meilleur, des pouvoirs seront à votre disposition et, s'ils sont bien utilisés, vous donneront un avantage certain (slow-motion, dash sur la tête des ennemis, etc).Jouable en solo, c'est en multijoueur qu'il est le plus intéressant, en pouvant se comparer à ses amis et joueurs du monde entier. Vous pourrez alors tenter de battre le record du run, en usant de vos compétences et en faisant preuve d'un sang-froid exemplaire face aux monstres. Vous l'aurez compris, l'un des principes de Warcry: Challenges est donc en quelque sorte le speedrun,Aucune date de sortie n'a pour le moment été annoncée, mais. Vous pouvez, d'ailleurs, déjà l'ajouter à votre liste de souhaits