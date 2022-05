Warcraft Arclight Rumble, un Clash Royale-like, présenté par Blizzard

Warcraft Arclight Rumble présenté par Blizzard

Déployez vos figurines et récupérez de l'or sur la carte.

Capturez divers objectifs, que vous pourrez utiliser pour faire spawn vos personnages plus près.

Trouvez la combinaison parfaite en fonction de vos troupes, mais aussi de forces de vos ennemis, pour infliger un maximum de dégâts et battre les chefs.

Durant ce printemps 2022, Blizzard nous avait donné plusieurs rendez, notamment pour présenter ses projets. L'un d'entre eux était. Le studio a effectivement mis en avantEn effet, comme vous pourrez le voir dans le trailer ci-dessous, que ce soit la direction artistique, qui possède quelques similitudes, ou l'objectif,. Néanmoins, pour se démarquer de ses concurrents, en plus de mettre en avant l'univers très riche de Warcraft, Blizzard a innové sur plusieurs points, notamment une carte bien plus grande.Dans, en plus d'affronter d'autres joueurs, vous aurez également la possibilité de progresser en solo, via un mode PvE proposant une campagne. Ce mode permettra, notamment, de trouver le deck parfait, parmi. Les parties se dérouleront en plusieurs actes, qu'il ne faudra pas négliger, pour ne pas perdre trop vite :Blizzard explique également que, et peuvent renverser le cours d'une bataille grâce à des capacités spéciales. L'expérimentation sera la clé pour trouver une combinaison parfaite.arrivera en 2022 sur les appareils iOS et Android, mais ne possède pas de date de sortie précise.