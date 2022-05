Warcraft Arclight Rumble : Comment s'inscrire pour la bêta ?

Comment s'inscrire pour participer à la bêta de Warcraft Arclight Rumble ?

Dans la foulée de l'annonce de Warcraft Arclight Rumble , jeu mobile nous plaçant dans l'univers créé par Blizzard, plusieurs informations non négligeables ont été communiquées par les développeurs. Nous avons, notamment, appris qu'dans certaines régions, et qu'il était, d'ores et déjà, possible de s'inscrire pour avoir une chance d'être sélectionné. Nous vous expliquons comment faire.Blizzard a expliqué qu'avant la sortie dedu monde (espérons en Europe), pour peaufiner l'expérience. Ainsi, tous les joueurs peuvent actuellement tenter de s'inscrire pour avoir une chance de figurer parmi les heureux élus. Pour cela, vous avez deux solutions qui s'offrent à vous.La première est de le faire via le Battle.net, sur le site officiel , tout simplement. La deuxième est de se rendre sur la page du jeu sur le store de votre téléphone et de cliquer sur « Se préinscrire » pour valider votre participation (l'application n'est pas encore disponible sur iOS). Notez que vous pouvez également y accéder via le site officiel Nous ne savons pas quand aura lieu cette bêta, mais Blizzard reviendra vers nous dès lors que les choses s'accéléreront. En attendant, si vous vous êtes préinscrit, vous serez normalement averti dès que de nouvelles informations seront partagées à propos deRappelons que, se rapprochant de Clash Royale, dans lequel vous allez devoir former une équipe parmi plus de 65 figurines de personnages issus de l'univers Warcraft. Six modes de jeu seront proposés, aussi bien en PvP qu'en PvE, pour que chaque joueur puisse y trouver son bonheur. Un système de progression et des défis seront également de la partie.Aucune date de sortie n'a été partagée, maisdevrait arriver sur les appareils iOS et Android d'ici à la fin de l'année, en free-to-play.