Date de sortie de Waylay dans VALORANT : La nouvelle Duelliste arrive bientôt

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 mars 2025 à 15h08
Le FPS de Riot va prochainement accueillir un 28e Agent, du nom de Waylay. Découvrez sa date de sortie et ce que nous savons à son sujet.
Date de sortie de Waylay dans VALORANT : La nouvelle Duelliste arrive bientôt
Comme attendu, Riot Games a profité des finales du VCT Masters Bangkok 2025 pour dévoiler Waylay, la nouvelle Duelliste de VALORANT. Originaire de Thaïlande, cette agente rapide et insaisissable promet de bouleverser la méta avec des compétences axées sur la vitesse et la mobilité. Mais quand pourrez-vous l'incarner en jeu ? Voici la date de sortie de Waylay dans VALORANT, ainsi que toutes les informations sur ses compétences.

Date de sortie de Waylay dans VALORANT

Waylay a été teasée depuis plusieurs semaines, et Riot Games a enfin levé le voile sur son gameplay et son identité à travers deux bandes-annonces. La première introduit le personnage, tandis que la seconde montre ses capacités en action.

Sa sortie est prévue pour le 5 mars, lors du déploiement de l'Acte II de l'Épisode 2025,à 18 heures . Comme toujours, elle sera disponible après la mise à jour du jeu, probablement en fin de journée après la maintenance. Il vous faudra télécharger la mise à jour pour pouvoir l'essayer et découvrir ses capacités taillées pour l'agression et la prise d'initiative. Nous devrions la retrouver dans de nombreuses parties ces prochains jours.

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Résumé des compétences de Waylay

Waylay est une Duelliste spécialisée dans les déplacements rapides et les actions éclairs, idéale pour déstabiliser l'équipe ennemie. Son kit repose sur la manipulation de la lumière et lui permet d'esquiver, surprendre et éliminer avec rapidité ses adversaires.
  • Réfraction : Place une balise lumineuse au sol et permet de s'y téléporter instantanément sous forme de lumière, rendant l'Agent invulnérable durant le déplacement.
  • Vitesse lumière : Permet de dash deux fois vers l'avant (ou une seule fois en version alternative). Le premier dash peut être utilisé pour se propulser vers le haut.
  • Saturation : Lance une explosion de lumière qui ralentit les ennemis proches et affecte leur vitesse de tir.
  • Croisée des chemins (Ultime) : Crée une image rémanente projetant un faisceau de lumière. Après un court délai, ce faisceau s'élargit et Waylay obtient un boost de vitesse, ralentissant les ennemis pris dans la zone.
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Rendez-vous donc ce 5 mars, en fin de journée, pour tenter de prendre en main Waylay dans VALORANT.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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