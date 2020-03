Tony Hawk's Pro Skater, la licence de retour pour 2020 ?

Depuis quelques heures maintenant les rumeurs s'affolent sur le possible retour de la licence Tony Hawk's Por Skater. D'après une publication partagée sur Facebook par le groupe de musique The Death Set, Tony Hawk pourrait bien faire son retour.

Nous venons de mettre sous licence 5 nouvelles chansons pour le jeu Tony Hawk 2020. Vous entendrez bientôt cette merde.

Licence phare pour les amateurs, et même les pros, de skateboard,premier du nom est sorti il y a 21 ans maintenant. Si Tony Hawk's Pro Skater 5 , sorti en septembre 2015, a été très mal reçu par la critique et par les joueurs, la licence pourrait bien revenir, et ce dès cette année.En effet, la nouvelle a été annoncée parsur sa page Facebook, un groupe de musique anglais punk-rock, qui déclare alorsCependant,de leur page Facebook. Rappelons également que. Lizzie Armanto, skateuse professionnelle et qui était présente dans le dernier opus, avait déclaré dans un podcast l'année dernière qu'et qu'elle en fera partie, et comme l'a rapporté GamesRadar Si les dires du groupe The Death Set se confirment, il ne nous reste plus qu'à patienter en attendant une annonce officielle, qui ne se fera malheureusement pas pendant l'E3