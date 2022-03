The Witcher : Un nouvel opus est en développement

PC Édition Standard → 13,69 € au lieu de 29,99 €, soit 54 % de réduction. Édition Game Of The Year → 16,89 € au lieu de 49,99 €, soit 66 % de réduction.

Fort de son succès depuis sa sortie officielle, il y a de cela 7 ans maintenant, The Witcher 3: Wild Hunt est toujours autant sur le devant de la scène. Il suffit de voir l'actualité pour s'en rendre compte : un joueur et YouTubeur vient tout juste de découvrir un easter egg secret, qui n'avait encore jamais été trouvé.Par ailleurs, la série Netflix The Witcher est elle aussi une franche réussite. Les fans des aventures de Geralt de Riv sont convaincus par les deux saisons actuellement disponibles et les nouveaux venus semblent découvrir l'univers d'Andrzej Sapkowski avec grand plaisir.Et si nous pensions que CD Projekt Red avait mis de côté la licence The Witcher, ils viennent de prouver le contraire. En effet,(disponible ci-dessus). Il s'agirait ainsi d'une toute nouvelle saga. Le médaillon semblant appartenir à l'École du Chat (l'une des écoles de Sorceleur), nous devrions incarner un tout nouveau personnage, et non Geralt de Riv.De plus, le studio polonais a partagé quelques informations supplémentaires sur son site, précisant que « Nous sommes heureux d'annoncer que le prochain épisode de la série de jeux vidéo The Witcher est actuellement en développement, donnant le coup d'envoi d'une nouvelle saga pour la franchise ». Une nouvelle qui ravira, à coup sûr, les fans du Sorceleur et les amoureux de titres de type RPG.Pour le moment, ils n'ont pas partagé de plus amples informations à ce sujet, ne divulguant ainsi aucune fenêtre ou date de sortie précise. Hormis le fait que. Il y a fort à parier qu'il sortira ainsi sur PS5, Xbox Series et PC.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. La mise à jour next-gen du soft est normalement prévue pour cette année. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :