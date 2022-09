The Witcher : Plusieurs opus seraient prévus pour la nouvelle saga

PC Édition Standard → 13,69 € au lieu de 29,99 €, soit 54 % de réduction. Édition Game Of The Year → 10,49 € au lieu de 49,99 €, soit 79 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 8,99 € au lieu de 29,99 €, soit 70 % de réduction. Édition Game Of The Year → 10,79 € au lieu de 49,99 €, soit 78 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 43,99 € au lieu de 50 €, soit 12 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.



Vous n'êtes probablement pas sans savoir que CD Projekt RED () travaille actuellement sur un tout nouvel opus The Witcher . En effet, le studio de développement avait annoncé ce nouveau projet, en mars dernier, en partageant notamment une image sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une nouvelle saga, qui devrait comporterRécemment, lors d'une communication sur les résultats financiers du studio, le CEO de CD Projekt RED, Adam Kiciński, a déclaré : « Nous avons dit qu'il s'agissait d'une nouvelle saga. Nous avons plus d'un jeu en tête. La première saga se compose de trois jeux, ainsi, maintenant, nous pensons à plus d'un jeu ». De ce fait, il y a de fortes chances que, à l'image de la première.Or, pour le moment, rappelons que le prochain jeu The Witcher, développé sous Unreal Engine 5, n'en est encore qu'au stade de pré-production. Il faut donc faire preuve de patience, voire d'une grande patience, avant de pouvoir découvrir un nouveau titre plongé dans l'univers du Sorceleur.est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :