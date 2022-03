The Witcher : Pas de crunch au programme durant le développement du nouvel opus

You forgot to mention the sign on bonus of horrible crunch and being treated like a dog https://t.co/iXVeQA01zI — 🏳️‍🌈🐻🅱️andy🐙@FUCK COPS (@octolingtime) March 21, 2022

PC Édition Standard → 13,69 € au lieu de 29,99 €, soit 54 % de réduction. Édition Game Of The Year → 12,59 € au lieu de 49,99 €, soit 75 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 13,2 € au lieu de 29,99 €, soit 56 % de réduction. Édition Game Of The Year → 10,99 € au lieu de 49,99 €, soit 78 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Le studio polonais CD Projekt Red a récemment annoncé que le développement d'un nouvel opus The Witcher est en cours . Bien que nous ayons eu très peu d'informations, ce nouveau titre marquera le début d'une toute nouvelle saga, avec, probablement, un nouveau protagoniste. De nombreuses théories et arguments laissent penser que Ciri sera jouable Par le passé, CD Projekt Red a fait appel à plusieurs périodes de crunch (moment intense durant lequel les développeurs travaillent de nombreuses heures, au-dessus du seuil normal, durant une semaine, afin de respecter les délais) lors du développement de nouveaux jeux. Ce fut le cas, notamment, pouret The Witcher 3.Or, le directeur du prochain jeu The Witcher, Jason Slama, a récemment assuré que. En effet, il a récemment répondu à un utilisateur Twitter à ce sujet, en déclarant : « Jamais sous ma surveillance ».Espérons que cela soit vrai et que CD Projekt Red prendra le temps de confectionner le prochain The Witcher, afin que l'histoire Cyberpunk 2077 ne se répète pas.