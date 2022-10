The Witcher : La sortie ne devrait pas avoir lieu avant au moins trois ans

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé officiellement en mars 2022 , un nouvel opus(connu sous le nom de code « Projet Polaris ») est actuellement en cours de développement. Celui-ci marquera le début d'une nouvelle saga et nous invitera à incarner un nouveau protagoniste. Récemment, le studio de développement en charge de la franchise, CD Projekt RED, a confirmé que cette deuxième saga sera bien une trilogie À ce sujet, les développeurs ont également indiqué que ces prochains jeux The Witcher devraient se rendre disponibles dans un délai de six ans, après la sortie du premier opus. Depuis, de nombreux joueurs et joueuses se demandent quand lepourrait potentiellement sortir. Quelques éléments de réponse ont été apportés.Pour rappel, le prochain opus The Witcher n'est qu'en phase de pré-production à l'heure actuelle. D'ailleurs, durant un appel avec des investisseurs , CD Projekt RED l'a rappelé : « Pour Polaris, nous préparons la technologie [...] C'est le premier projet réalisé sous un nouveau moteur - l'Unreal Engine 5 [...] Pour ce projet, nous allons devoir fournir des efforts supplémentaires ». En utilisant et en maîtrisant ce moteur, les développeurs de chez CD Projekt RED espèrent bien gagner du temps à l'avenir.À ce sujet, le président du studio, Adam Kiciński, pense que cette technologie leur permettra un développement « plus fluide » pour le deuxième et troisième opus de cette saga et espère que ces derniers pourront être développés en trois ans (chacun). Néanmoins, en ce qui concerne, Adam Kiciński a affirmé queDe ce fait, vous l'aurez compris, il va falloir prendre son mal en patience avant de découvrir cette nouvelle (et deuxième) saga. Le prochain opus The Witcher ne devrait donc arriver, au mieux, qu'en 2025-2026. Évidemment, dès que de nouvelles informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.