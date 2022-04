The Witcher : L'utilisation de l'Unreal Engine 5, les raisons de ce choix

Soak in more information on why @CDPROJEKTRED has chosen to use #UE5 to build new open-world games, including a new saga for The Witcher! 😻 pic.twitter.com/IVKFKljwf7 — Unreal Engine (@UnrealEngine) April 5, 2022

Depuis la dernière présentation State of Unreal, le moteur Unreal Engine 5 s'est rendu disponible dans le monde entier et pour tous les studios de développement. Alors que dans la foulée nous apprenions que le prochain Tomb Raider sera développé sous l'Unreal Engine 5 , rappelons que le nouveau jeu The Witcher utilisera également ce moteur.CD Projekt Red a annoncé, il y a peu de temps, le développement d'un nouveau titre The Witcher . Celui-ci marquera le début d'une toute nouvelle saga. Lors de l'annonce officielle, les développeurs avaient profité de l'occasion pour dévoiler le fait qu'ils utilisent l'Unreal Engine 5. Le directeur du jeu, Jason Slama, s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet.Jason Slama explique alors qu'utiliser l'Unreal Engine 5, géré par Epic Games, permettrait aux équipes de. Auparavant, le REDengine demandait une multitude de ressources et de personnels. De plus, cela sied davantage à la, selon lui.Jakub Knapik, directeur artistique des effets visuels et de l'éclairage, ajoute à cela : « Unreal Engine est comme une boîte à outils qui a beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de solutions, déjà implantées, qui permet aux équipes d'essayer de nouvelles choses. Le fait qu'Unreal soit déjà utilisé par plusieurs équipes dans le monde, beaucoup de perspectives sont projetées dans la conception des outils, cela aide alors à rendre l'outil beaucoup plus agile ».Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. La mise à jour next-gen du soft est normalement prévue pour cette année. Vous pouvez vous le procurer tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire Instant Gaming, vous le proposant sur les plateformes suivantes :