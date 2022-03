The Witcher : Ciri, protagoniste du nouvel opus ?

PC Édition Standard → 13,69 € au lieu de 29,99 €, soit 54 % de réduction. Édition Game Of The Year → 16,89 € au lieu de 49,99 €, soit 66 % de réduction.

Des rumeurs circulaient à ce sujet, et c'est désormais officiel : le studio polonais CD Projekt Red travaille actuellement sur un nouvel opus The Witcher. Ils l'ont récemment annoncé sur les réseaux sociaux, dont Twitter et Instagram, depuis leur compte officiel. Nous vous en parlions dans un article dédié D'ailleurs, ils ont accompagné cette annonce d'une première image, comportant la mention « A New Saga Begins » (comprenez, en français, « Une nouvelle saga débute »). Depuis, de nombreuses personnes s'interrogent au sujet du protagoniste de ce nouvel opus. Plusieurs théories suggèrent que, ce qui est plausible si nous nous intéressons à certains points mis en avant dans The Witcher 3: Wild Hunt et dans les livres de Sapkowski.En effet, l'image (disponible ci-dessus) représente un médaillon avec une tête de chat. Il représente une école de Sorceleurs bien particulière, soit l'École du Chat. Or, bien que Ciri se soit entraînée avec Geralt de Riv à Kaer Morhen (QG de l'École du Loup),. Celui-ci aurait tué trois Sorceleurs, au total, d'après l'histoire.Par ailleurs, dans The Witcher 3: Wild Hunt, à plusieurs moments, nous pouvons contrôler Ciri. Durant ces séquences,. Cette icône est celle d'un loup quand nous sommes aux commandes de Geralt.Ainsi,. Pour le moment, il ne s'agit là que d'hypothèses. Ces informations sont donc à prendre avec des pincettes. Pour en avoir le cœur net, il convient de prendre son mal en patience et attendre une communication officielle à ce sujet, de la part de CD Projekt Red.Pour rappel,est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. La mise à jour next-gen du soft est normalement prévue pour cette année.