The Witcher : CD Projekt RED confirme que la nouvelle saga est une trilogie

En mars dernier, CD Projekt RED (, Cyberpunk 2077) avait annoncé avoir commencé à travailler sur un tout nouveau titre The Witcher. Les développeurs avaient alors indiqué qu'il s'agissait, en réalité, d'une nouvelle saga. Mais nous n'avions pas eu plus de détails à ce moment-là, notamment en ce qui concerne le nombre d'opus prévus.Au mois de septembre 2022, nous avions, tout de même, eu le droit à un petit indice. En effet, lors d' une communication sur les résultats financiers du studio , le CEO de CD Projekt RED, Adam Kiciński, avait déclaré que les équipes « pensaient à plus d'un jeu » pour cette saga, mais n'avait, malheureusement, pas partagé de plus amples précisions. Or, c'est désormais chose révolue.CD Projekt RED a récemment confirmé queDe ce fait, comme vous l'aurez compris, celle-ci se déclinera en trois jeux au total. D'ailleurs, le studio a apporté quelques informations, via une publication sur Twitter : plus de 150 personnes sont actuellement impliquées dans ce projet, intitulé « Project Polaris ». Par ailleurs, CD Projekt RED indique que les trois jeux devraient se rendre disponibles dans un délai de six ans, après la sortie du premier opus.Le prochain titre The Witcher n'est encore qu'en phase de pré-production. Ainsi, il va falloir faire preuve de patience avant d'avoir des précisions quant au contenu du jeu (histoire, gameplay, etc.) ou même avant de voir un premier trailer. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails seront dévoilés. Deux autres projets en lien de la franchise ont également été annoncés (Sirius et Canis Majoris), tout comme une suite pour Cyberpunk 2077