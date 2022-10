Les prochains jeux The Witcher et Cyberpunk proposeront du multijoueur

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est très récemment que le studio de développement polonais, CD Projekt RED, a annoncé que la franchiseaura le droit à cinq nouveaux opus et qu' une suite deest prévue. En effet, en ce qui concerne The Witcher, la nouvelle saga comportera trois titres au total et deux autres projets vidéoludiques liés à la franchise ont également été annoncés. Or, ce n'est pas tout.Via une publication sur Twitter, CD Projekt RED a indiqué que. En effet, le studio a écrit : « Introduction du multijoueur dans la plupart de nos nouveaux jeux afin d'enrichir l'expérience solo », et a accompagné son tweet d'une image représentant Geralt de Riv et Ciri face à face (rappelant l'une des images officielles du titre).Néanmoins, à l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas apporté plus de précisions à ce sujet. De ce fait, nous ne savons pas encore si ces titres proposeront de la coopération ou bien du PvP, entre autres. Notons que le prochain opus Cyberpunk est également concerné.Rappelons que la prochaine saga The Witcher est donc une trilogie. Selon les dernières informations partagées, celle-ci ne nous fera pas incarner Geralt de Riv, car les aventures du Sorceleur se sont conclues avec le DLC Blood & Wine de. Pour autant, CD Projekt RED n'a pas dévoilé d'informations quant au protagoniste de cette deuxième saga. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails seront révélés.