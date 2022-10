CD Projekt RED annonce une nouvelle licence et quatre autres projets

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Bien connu des joueurs et des joueuses, le studio de développement à l'origine de la saga The Witcher, avec Geralt de Riv (donc la première), et de, CD Projekt RED, a récemment fait plusieurs annonces au sujet de ses prochains projets vidéoludiques.D'après les informations partagées, disponibles dans diverses publications sur Twitter, CD Projekt RED indique travailler sur, qui n'est donc aucunement liée à l'univers The Witcher ou à celui de Cyberpunk. Celle-ci porte actuellement le nom de code « Projet Hadar ». Mais nous n'en savons malheureusement pas plus pour le moment. Le studio n'a, effectivement, pas partagé de plus amples détails à ce sujet.En parallèle, CD Projekt RED développe. Celui-ci marquera le début d'une nouvelle saga, qui comportera en trois jeux au total . D'ailleurs, ce n'est pas le seul projet pour la franchise :, en open-world avec une forte dimension narrative, a également été annoncé. Il s'agit de « Project Canis Majoris », qui sera développé par un studio tiers, composé de vétérans ayant travaillé sur la première saga The Witcher.Finalement, le studio de développement polonais a indiqué qu'verra le jour. Pour le moment, ce deuxième opus, nommé « Project Orion » n'est pas encore entré en phase de pré-production. Évidemment, dès que de plus amples informations, à son sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.