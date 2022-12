The Lords of the Fallen : Un nouveau trailer partagé

Un nouveau trailer, avec du gameplay, pour The Lords of The Fallen

Le prochain jeu du studio de développement Hexworks et de l'éditeur CI Games,, a été présenté pour la première fois lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022. Récemment, le titre a refait parler de lui car una été partagé, soit durant la cérémonie des Game Awards 2022.L'action-RPG et reboot du titre sorti en 2014, The Lords of the Fallen, s'est davantage dévoilé grâce à un trailer partagé il y a quelques heures, au moment où nous écrivons ces lignes. Cette nouvelle communication visuelle, avec la voix de l'actrice Milly Alcock (série TV House of the Dragon), nous offre, dans lesquelles nous pouvons notamment voir des affrontements contre diverses créatures.En outre, ce court trailer, d'une durée inférieure à deux minutes, nous permet d'en savoir un peu plus quant. À ce sujet, remarquons que celui-ci est divisé entre le royaume des morts et le royaume des vivants, qui se veulent interconnectés. Chacun d'entre eux proposera, d'ailleurs, son lot de quêtes et nous pourrons y rencontrer différents PNJ.Pour rappel, The Lords of The Fallen pourra se jouer avec un ami, en ligne, et nous laissera personnaliser notre propre héros. Selon les dernières informations partagées, le titre d'Hexworks proposera des combats rapides, fluides et challengeant.À l'heure actuelle, The Lords of the Fallen ne dispose pas de date de sortie précise. Le soft doit arriver en 2023 sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series.