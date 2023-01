The Lords of the Fallen : Un boss serait presque identique à Malenia d'Elden Ring

Out of the shadows: how imposing action RPG The Lords Of The Fallen is looking to thrive in a post-Elden Ring world. The new issue of Edge is on sale now: https://t.co/Xtds9nmNPu pic.twitter.com/iQ36qjklfK — Edge (@edgeonline) January 26, 2023

Présenté pour la toute première fois lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022,doit, normalement, arriver cette année sur PC, PS5 et Xbox Series. Récemment, le titre du studio Hexworks et CI Games, qui semble plutôt attendu par les joueurs et les joueuses, a refait parler de lui.Dans le numéro 381 de Edge Magazine , dont une grande partie est dédiée à The Lords of the Fallen, le directeur créatif du studio Hexworks, Cezar Virtosu, a expliqué que. Il s'agirait de, épée de Miquella.D'ailleurs, l'action-RPG du studio Hexworks et de l'éditeur CI Games est souvent catégorisé de Souls-like. Pour rappel, The Lords of The Fallen, qui est un reboot de l'opus Lords of the Fallen sorti en 2014, invitera les joueurs et les joueuses à explorer un monde vaste et interconnecté, mais aussi à personnaliser leur propre héros. Le titre proposera une toute nouvelle aventure, qu'il sera possible de parcourir en solo ou bien en coopération.doit débarquer, cette année, sur PC, PS5 et Xbox Series. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas de date de sortie précise.