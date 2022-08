The Lords of the Fallen révélé lors de la gamescom 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lors de l'Opening Night Live de la gamescom 2022, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir le prochain jeu du studio de développement Hexworks et de l'éditeur CI Games :. D'après les dernières informations partagées, il s'agit d'un reboot de Lords of the Fallen, sorti en 2014. Le directeur créatif du jeu, Cezar Virtosu, a d'ailleurs déclaré : « The Lords of the Fallen est la suite spirituelle que les fans du premier jeu attendent depuis longtemps ».Actuellement en développement, The Lords of the Fallen nous invitera à explorer un monde vaste et interconnecté. Le titre proposera une toute nouvelle aventure, dont les événements narrés prennent place des années avant ceux de Lords of the Fallen. Évidemment, tout du long, nous aurons la possibilité d'accomplir de nombreuses quêtes et rencontrer plusieurs PNJ.Catégorisé comme un action-RPG, le jeu permettra aux joueurs de créer et personnaliser leur propre héros. D'ailleurs, il sera possible de traverser la campagne avec un ami puisque The Lords of the Fallen possèdera une dimension coopérative en ligne. Le gameplay de The Lords of the Fallen devrait proposer des combats rapides et fluides, avec une certaine difficulté. Par ailleurs, nous devrions pouvoir compter sur des sorts.The Lords of The Fallen débarquera sur PC (Steam), PS5 et Xbox Series. Aucune date de sortie n'a été partagée, le titre doit arriver en 2023.