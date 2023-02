The Lords of the Fallen : De nouvelles images dévoilées

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est le prochain RPG d'action de type Souls-like de Hexworks. Attendu pour 2023 sur PC, Xbox et PS5, le jeu se dévoile un peu plus semaine après semaine sans pour autant avoir fixé de date précise pour sa sortie. Courant décembre 2022, les développeurs ont partagé un nouveau trailer pour faire patienter la communauté. Plus récemment, les joueurs ont pu découvrir l'un des boss du jeu qui semble être assez similaire à Malenia , un boss présent dans Elden Ring Cette fois-ci, ce sontqui ont été partagées sur les réseaux sociaux. À travers, les amateurs de ce genre de jeux vont pouvoir se lancer à la conquête d'un monde immense avec pour objectif d'empêcher la résurrection du dieu démon Adyr.Tout au long de l'aventure, les joueurs pourront découvrir, ainsi qu'uneParmi les images récemment dévoilées, nous pouvons, par exemple, voir une créature venue tout droit des enfers à la mâchoire démesurément grande et remplie de centaines de dents aiguisées. De quoi faire frissonner les plus téméraires.D'autres informations devraient arriver dans les prochaines semaines et nous espérons qu'une date de sortie sera bientôt fixée.