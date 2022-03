Zelda: Breath of the Wild 2 : Un nouveau design pour la Master Sword ?

Nintendo Switch Édition Standard → 65,9 € au lieu de 69,99 €, soit 6 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Annoncé pour la toute première fois lors de l'E3 2021, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 avait su enthousiasmer les joueurs et les joueuses. Le premier opus ayant rencontré un franc succès, beaucoup attendent la suite des aventures de Link. Malheureusement, nous avons, récemment, appris que le jeu était repoussé à 2023 En effet, dans une courte vidéo, diffusée mardi 29 mars, Eiji Aonuma, le producteur du jeu, a fait une annonce concernant la fenêtre de sortie de Zelda: Breath of the Wild 2. Et si cette information est importante,semble se cacher dans cette communication visuelle. À partir de 00:54 secondes, nous pouvons notamment voir Link dégainer la Master Sword.Or,: elle est raccourcie, et son extrémité est de couleur noire. Comme si elle était consumée par une force ou une entité maléfique. Nous ne savons pas encore, précisément, de quoi il s'agit. D'ailleurs, l'avant-bras droit de Link est de la même teinte. Ses doigts semblent eux aussi nécrosés, d'une certaine manière. Il se pourrait que cette nouvelle Master Sword donne naissance à, et peut-être à divers pouvoirs.Si nous n'avons pas eu de réels détails quant à ce nouveau design de la Master Sword et de Link, il y a fort à parier que Zelda: Breath of the Wild 2 se montrera davantage au cours de cette année. Rappelons que cette suite devrait proposer de, en plus deEn attendant l'arrivée de, vous avez peut-être envie de vous plonger ou replonger dans le premier opus. À ce sujet, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose Zelda: Breath of the Wild à un prix réduit :