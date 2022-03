Zelda: Breath of the Wild 2 reporté au printemps 2023

À l'occasion d'une conférence lors de l'E3 2021, Nintendo nous en avait montré un peu plus au sujet de la tant attendue suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, opus tant acclamé par la critique. À l'époque, plusieurs images inédites, dont de timides séquences de gameplay, avaient été diffusées, avec une fenêtre de sortie confirmée pour cette année 2022, ce qui avait ravi une partie de la communauté, attendant de pied ferme ce jeu. Malheureusement, il va falloir patienter encore.. Eiji Aonuma, producteur de la série, s'est effectivement exprimé au sujet de cette suite, par le biais d'un message vidéo. Si nous pouvions espérer une fenêtre de sortie plus précise lors des premières secondes, ce dernier a finalement annoncé une mauvaise nouvelle :. Dorénavant,, soit durant le printemps.Les développeurs ont fait le choix d'étendre la période de développement, dans le but d'améliorer l'expérience, et proposer un jeu digne de la licence.Dans la foulée de cette annonce,. Nous n'évoluerons pas que dans les zones du jeu précédent, puisque nous irons cette fois-ci dans les cieux qui les surplombent. De nouveaux éléments de gameplay seront également introduits, tout comme des personnages inédits, avec comme objectif de proposer un jeu complet.Rendez-vous donc en 2023 pour découvrir de nous-mêmes, tout en espérant en savoir plus ces prochains mois. D'ailleurs, il y a fort à parier que