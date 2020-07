Voici une nouvelle plutôt réjouissante pour les joueurs de Zelda, il semblerait que la sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 soit plus proche que ce que nous pouvions espérer.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

reste pour le moins mystérieux. Cependant,, à tel point queC'est lors d'. Si l'enregistrement de la doublure espagnole est terminé, cela signifie que la version anglaise l'est également.Cela indique aussi, et c'est là le point le plus important, que, puisque les phases d'enregistrements des lignes de textes ont généralement lieu vers la fin de production des jeux. Cependant, si vous avez déjà joué à un Zelda, vous devez savoir qu'il n'y a pas énormément de dialogues. Or, cela pourrait donc simplement indiquer le volume des textes et non l'approche de la date de sortie de ce dernier. Nous devons donc pour le moment nous montrer prudents en attendant les informations officielles de la part de Nintendo.Nous en saurons très certainement davantage dans les semaines à venir sur une probable date de sortie, et sur ce que nous réserve The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2