Les annonces et informations restent assez minces concernant. Cependant, il semblerait queCette fuite provient d'un site de ventes français nommé WT&T , et. À l'heure actuelle, cette version a malheureusement disparu du site, mais les amateurs de Zelda sont maintenant convaincus, une édition spéciale devrait bel et bien voir le jour.Pas plus de détails nous permettent d'en apprendre davantage sur, et, car celle-ci a dû être remplie automatiquement. Cependant, avec ce leak, nous pouvons espérer que, plus d'un an après son officialisation.Ces éléments laissent à penser que, peut-être par le biais d'un Nintendo Direct.