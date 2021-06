The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sortira en 2022 et montre de nouvelles images

Retrouvez Hyrule et explorez ses cieux dans ce premier aperçu du gameplay de la suite de The Legend of #Zelda: Breath of the Wild, prévue en 2022 sur #NintendoSwitch ! pic.twitter.com/jgfjujjKWv — Nintendo France (@NintendoFrance) June 15, 2021

À l'occasion de len a profité pour donner quelques informations sur les jeux à paraître durant cette année 2021. Même si nous n'y croyions plus, le constructeur a dégainé sa dernière cartouche en donnant enfin des nouvelles du tant attendudeux ans plus tard.D'après les dires du producteur de la sérieDe plus, les joueurs ont eu le droit à des images inédites dans lesquelles nous avons pu apercevoir notredécouvrir une région encore non parue dans le titre original,. Dans cette aventure, notre héros devra affronter de nouveaux ennemis, mais disposera également de nouvelles armes et capacités, notamment le pouvoir de traverser les objets.Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Nintendo décide de dévoiler la véritable date de sortie de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 . Toutefois, même si le producteur a annoncé, il se peut, en raison du COVID-19, que celle-ci soit reportée. Nous en saurons davantage dans les mois à venir.