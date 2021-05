The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 ne sortirait qu'au printemps 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Annoncé il y a près de deux ans lors de l'est semble-t-il toujours en cours de développement. Bien que Nintendo ait annoncé que le titre donnera de ses nouvelles durant cette année 2021, le jeu se fait malgré lui assez discret.Cependant, de nouvelles rumeurs viennent alimenter certaines informations, notamment celle de la fenêtre de sortie du titre. Selon l'insider Zippo a souffert de la pandémie de la COVID-19, et une parution en 2021 serait donc très peu probable. Même si le développement est apparemment sur le point d'être terminé, la crise sanitaire n'a en effet pas arrangé le travail des développeurs.De ce fait,, avec de nouvelles informations durant l'E3 2021. Cependant, il ne s'agit que de simples rumeurs et non d'annonces officielles. Il faut donc prendre les dires de Zippo avec des pincettes.En attendant, les fans de la licence vont encore une fois de plus devoir prendre leur mal en patience avant d'avoir de nouvelles informations sur The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2