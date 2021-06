Breath of the Wild 2 : Nintendo garde secret le véritable nom du jeu, pour ne pas donner trop d'indices

Pour ce qui est de la raison pour laquelle nous nous retenons sur le nom, vous devrez rester à l'écoute parce que, évidemment, les noms de Zelda sont assez importants. Ces sous-titres... ils commencent à donner des petits indices sur ce qui va peut-être se passer.

Bien qu'il s'agisse de la suite du titre original, le nom de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 n'a toujours pas été officialisé ou dévoilé. Cela a pour objectif de ne pas dévoiler son intrigue.En effet, dans une interview accordée à IGN , ont déclaré qu'à l'heure actuelle, la société préférait nommer le titre « la suite de Breath of the Wild ». La raison à cela est que le jeu a son propre nom approprié, et que celui-ci donne un indice conséquent sur le déroulement de l'aventure de Link.Les anciens titres Zelda ont chacun des noms spécifiques qui font référence soit à des objets importants, comme Ocarina ou encore Wind Waker, soit à des thèmes et concepts, comme Breath of the Wild. De ce fait,. Pour le moment, l'un des seuls détails que nous connaissons est que ce nouveau titre semblera se dérouler dans les cieux d'Hyrule Toutefois, même si à l'heure actuelle les joueurs nomment le prochain titre, Nintendo a déclaré auprès d'IGN qu'il n'était pas fâché, et que cela était normal en attendant la véritable identité du titre.Pour rappel, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 devrait sortir courant de l'année 2022, dans le meilleur des cas.