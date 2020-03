Tales from the Borderlands : Une suite et une version Redux dans les tiroirs ?

Il semblerait, selon les dernières rumeurs, que Tales from the Borderlands fasse son grand retour, plus vite que prévu.

D'après des vidéos publiées sur Reddit ce 18 mars, il se pourrait bien que le jeu de Telltale Games, Tales from the Borderlands , revienne dans une version Redux, voire une suite, et ce dès cette année.En effet, ces dernières nous présentent une bande-annonce diffusée sur un écran dévoilant alors une nouvelle version :. Dans celle-ci du nouveau contenu y fait son apparition avec une nouvelle édition qui proposerait donc aux joueurs des commentaires des développeurs, une galerie d'images, un codex, des concepts arts, du contenu n'ayant pas été utilisé, mais aussi et surtout un épisode bonus.Si tout ce nouveau contenu présenté dans ces vidéos est plutôt intéressant, ce qui l'est encore plus est le fait quepour la sortie de, avant que le "2020" à l'écran ne se mette à trembler puis se transforme en un "2", laissant entendre qu'unÉvidemment,, il faut donc que nous restions prudents, même si ces dernières paraissent tout de même assez légitimes. Afin de les consulter et de pouvoir vous faire votre propre avis, rendez-vous sur cette page-ci et celle-là