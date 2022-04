Tales from the Borderlands : Un nouvel opus confirmé et annoncé pour cette année

New adventure, new characters, new tales.



An all NEW Tales from the Borderlands is coming in 2022 from Gearbox and 2K.

Tales from the Borderlands, premier du nom, est arrivé en 2014 sur la plupart des plateformes. Jeu épisodique point'n click plongé dans l'univers Borderlands, Tales from the Borderlands avait su plaire aux joueurs et aux joueuses. D'ailleurs, ces derniers seront ravis d'apprendre qu'Lors de la PAX East, qui a démarré dès hier, jeudi 21 avril, le PDG de Gearbox, Randy Pitchford, a annoncé la bonne nouvelle : le studio de développement a prévu de sortir ce qui pourrait être appelé Tales from the Borderlands 2, cette année. Ce deuxième titre mettra en scène deet racontera. Et, vous l'aurez compris, le jeu sera développé en « interne », selon Kotaku , contrairement au premier opus qui avait été créé par Telltale Games.Pour le moment, très peu d'informations ont été dévoilées au sujet de ce prochain titre. Nous ne possédons pas de date ni même de fenêtre de sortie. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant dès que plus de détails seront disponibles.Si vous désirez parcourir le premier opus, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, propose de belles réductions sur plusieurs versions du soft :