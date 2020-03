Un nouveau jeu estampillé Star Wars, non annoncé, a brièvement fait une apparition sur le PSN européen.

Sans crier garesemble avoir fait une apparition sur le PSN européen, et aucune information à son sujet n'a été dévoilée. Ça n'est pas la première fois que la plateforme partage des informations avant que celles-ci soient officialisées, et il semblerait que nous ayons encore une fois affaire à une erreur de Sony.Comme le révèle un compte Twitter partageant les dernières informations liées à PS4,a été ajouté avant son officialisation. Aucune information n'a été donnée, seule une image a été partagée, et nous ne savons rien à propos de ce jeu,Si le compte Twitter n'a été créé qu'en février 2020 et qu'il ne possède que peu d'abonnés, pouvant laisser penser que nous nous retrouvons devant une fausse information, le très bien informé Jason Schreier, journaliste au magasine Kotaku,, sans toutefois dévoiler davantage de détails.est donc très mystérieux, mais il est possible qu'il s'agisse d'un jeu VR ou d'un jeu de tir, au vu du visuel que nous avons à notre disposition. Dans tous les cas, Electronic Arts, qui possède les droits d'éditions des jeux Star Wars, devrait prochainement nous donner davantage d'informations, et nous ne manquerons pas de vous les communiquer.