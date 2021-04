Skydome : Un mélange entre MOBA et Tower Defense annoncé par Gamigo

Les volontés de Gamigo

L'histoire

Une liste de champions diversifiés avec leurs propres capacités et pouvoirs uniques.

Les joueurs peuvent déployer des murs et des tours pour fortifier leur carte.

Utilisation de compétences d'intervention pour perturber directement les défenses ennemies.

Zones de jungle de style MOBA avec des monstres boss uniques.

Système d'invasion : battez des vagues de monstres envahissant votre territoire et combattez vos ennemis en utilisant des buffs, des troupes supplémentaires et plus encore.

Des matchs multijoueur par équipe à 4 contre 4 : faites équipe avec vos alliés pour déjouer vos concurrents.

Système de classement saisonnier lors de sa sortie.

L'univers dese veut intéressant et muni d'une pléthore de personnages, afin d'intégrer le joueur au cœur d. Dans ce dernier, ils seront amenés à combattre l'adversité tout en accomplissant un certain nombre d'objectifs secondaires, aidés par une équipe de héros qualifiés dont il faudra s'occuper de choisir et de réunir. Le groupe Gamigo souhaite que l'ensemble du gameplay soit basé sur la collaboration. De ce fait, les joueurs devront s'entraider pour affronter un nombre impressionnant de vagues d'ennemis toujours plus puissantes.Le nom deest donné à un temple flottant au-dessus du ciel où l'ensemble des héros seront emmenés à combattre. Chacun d'entre eux dispose dequi leur sont propres, il faudra allier à la perfection tactique et puissance dans le but de dominer l'arène de combat en y détruisant les tours de défenses ennemies.L'ensemble des matchs dans lesquels les joueurs seront plongés sont à la troisième personne au rythme de défis et événements récurrents. Avec une coopération jusqu'à quatre joueurs, alliant manipulation du temps, portails magiques et sabotage pour arriver à vos fins. Toutes les stratégies sont viables et demanderont une communication accrue entre les joueurs. Et si vous deveniez le champion Ultime ?Voici les éléments actuellement annoncés pourCependant,etne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. En effet, ils ont déjà mis en place une feuille de route complète proposant un ensemble de mises à jour et nouveau contenu. Ceux-ci devraient être réguliers, afin de permettre un renouvellement d'expérience constant pour les joueurs. Skydome arrivera en free-to-play durant cette année 2021, sur PC.