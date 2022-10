Silent Hill : Plusieurs jeux seraient en développement chez Konami

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



reviendra en 2023, mais avec un film et non pas un jeu vidéo, malgré l'attente de toute une communauté. À la réalisation, nous retrouverons l'excellent Christophe Gans, à qui nous devons le film de 2006, mais aussi d'autres classiques du cinéma, comme Le Pacte des loups. À l'occasion d'un échange avec MaG sur le cinéma, mais aussi les jeux vidéo,Bien qu'il faille prendre tout cela au conditionnel, puisque rien n'est officiel,, sur son prochain film, notamment pour échanger des points de vue et avoir de plus amples explications sur la confection de telle créature ou telle chose. Cela n'est pas illogique, étant donné que Konami reste co-producteur du film, mais ces échanges d'informations vont bien plus loin.Christophe Gans confirme, en effet, que Konami, notamment motivé par les succès des remakes de la franchise Resident Evil, travaille sur plusieurs jeux vidéo Silent Hill. Nous n'aurions donc pas qu'un jeu, mais « toute une ligne » pour « revigorer la franchise ». Avec la sortie du film Return to Silent Hill logiquement programmée pour 2023, nous devrions en apprendre un peu plus sur ces jeux vidéo, qui arriveront plus tard, mais pourraient profiter de cet engouement pour être révélés. Ces informations confirment certaines rumeurs parues plus tôt dans l'année, indiquant que trois jeux seraient en développement Si les dires de Christophe Gans s'avèrent, l'avenir s'annonce radieux pour la franchise Silent Hill, après avoir été laissée de côté durant de nombreuses années.