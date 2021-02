Rainbow Six: Quarantine ne s'appelera pas Rainbow Six Parasite

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques jours, nous vous rapportions qu' Ubisoft était en train de réfléchir pour modifier le nom de Rainbow Six: Quarantine , qui pouvait être légèrement problématique suite à la situation sanitaire actuelle, où de nombreux pays ont confiné et confinent encore, pour lutter contre le COVID-19.Même si l'information n'est pas encore officielle,, comme le révèle MP1st . L'information aurait fuité via les serveurs PSN, puisqu'une mise à jour aurait été déployée, et certaines personnes ont remarqué le changement de nom.Il faudra cependant attendre une officialisation de la part des développeurs pour confirmer cela, chose qui devrait arriver très vite. En effet, ce nouveau titre coopératif à trois joueurs, entièrement PvE, devrait débarquer avant la fin du mois de septembre 2021 selon les plans d'Ubisoft, qui l'avait reporté en 2019, en même temps que Watch Dogs Legion et Immortals Fenyx Rising . Le studio devrait nous en dire plus, au plus tard, lors de l'E3 2021, en juin prochain.Pour rappel, les joueurs devront ici vaincre une race mutante de parasites extraterrestres, qui menace le monde, dans un style coopératif qui a fait le succès de nombreuses licences par le passé.