Rainbow Six: Quarantine : Les personnages, armes et localisations pourraient avoir fuité

Rainbow Six: Quarantine est silencieux depuis son annonce lors de l'E3 2019. Cependant, au grand dam d'Ubisoft, des fuites pourraient nous en apprendre un peu plus.

Le studio de développement Ubisoft, si ce n'est son report de quelques semaines suite aux mauvais résultats de certains jeux dudit studio.Néanmoins, il semblerait que destouchent actuellement le futur FPS, puisque diverses photos ont été partagées sur le site communautaire Reddit , lesquelles nous en apprennent légèrement plus sur. Visibles ci-dessous, les images présententqui sont répartis dans trois groupes différents :, avec à leur disposition une quarantaine d'armes, en plus de plusieurs grenades.De plus, ces photos nous en apprendraient davantage sur les lieux des missions,. Le style de ces dernières pourrait varier, étant donné que les modes Sabotage, Escort ou encore Hunt sont mentionnés, présageant d'une certaine diversité. Évidemment, comme toujours lorsqu'il s'agit de fuites, et même si elles paraissent crédibles,Pour rappel, Rainbow Six: Quarantine ne possède toujours pas de date de sortie, mais ne devrait pas voir le jour après le 1avril 2020. Si l'aspect tactique de R6: Siege sera gardé les joueurs feront cette fois-ci équipe et, comme nous l'avions vu dans la bande-annonce publiée en juin dernier.