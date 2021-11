Project L montre un peu plus son gameplay, mais n'arrivera pas avant 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Annoncé en 2019,n'a pas fait parler de lui depuis, si ce n'est lorsque les développeurs ont expliqué qu'aucune bêta n'était à prévoir récemment, il y a de cela plusieurs mois. Après deux ans de silence,, qui n'est pas son nom définitif, est « un jeu de combat de style tag-team » dans lequel il faudra construire et diriger une équipe de deux champions, issus de l'univers de LoL. L'objectif est d'en faire un jeu où l'approche est facile, mais la maîtrise plus compliquée, où l'investissement est nécessaire.Ainsi, Tom Canon, directeur et producteur exécutif du jeu, explique sur le site officiel (et en vidéo) avec son frère, Tony, que le développement a bien avancé ces derniers mois. Toute une partie a déjà été développée (dont le gameplay et les commandes), mais il reste encore de nombreuses choses à faire, comme la conception de tous les champions, le système de classement, puisque Project L se veut compétitif, mais aussi les interfaces. D'ailleurs, le studio recrute encore pour avancer plus vite sur ce projet d'ampleur.Enfin, même siavance bien, il ne faut pas s'attendre à le voir débarquer de sitôt. Tom Canon explique qu'aucune sortie n'est à attendre en 2021, ni 2022. Ainsi,, ce qui ne manquera pas d'attrister légèrement celles et ceux qui l'attendent avec impatience. La bonne nouvelle toutefois est que les développeurs ne veulent plus adopter la stratégie du silence radio, et partageront des informations environ tous les six mois. Le prochain rendez-vous est donc donné au tout début du deuxième semestre de l'année 2022, pour en apprendre un peu plus au sujet de