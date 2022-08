Project L, le jeu de combat de Riot, sera free-to-play et présente un personnage

Un nouveau personnage dévoilé

Annoncé alors qu'il n'en était qu'au début de son développement,. Pour donner un peu de ses nouvelles, Riot Games a partagé une vidéo de son jeu de combat, dans le but de nous fournir quelques détails croustillants tout en précisant que le travail avançait bien, puisque les développeurs sont maintenant penchés sur la conception des personnages, entre autres choses.Comme nous le savons,mais Riot souhaite les sélectionner avec soin, pour que chaque joueur puisse profiter de personnages faciles à maîtriser tout en étant pertinents pour le gameplay., avec quelques innovations. Pour le moment, Riot a prévu de faire de la combattante un personnage lent, mais puissant, toujours en mouvement et capable d'attaquer à n'importe quel moment.L'autre information importante à retenir de cette communication est le fait que. Tous les jeux majeurs du studio sont effectivement proposés gratuitement (LoL, TFT, VALORANT ) et cela sera encore le cas pour le jeu de combat à la Street Fighter.Riot précise que nous sommes encore loin de sa sortie, qui n'aura pas lieu avant 2023, dans le meilleur des cas, et que de nouvelles informations, notamment sur les effets visuels, seront partagées plus tard dans l'année. En sachant que le studio souhaite donner des informations environ tous les six mois, le prochain rendez-vous devrait être en fin d'année 2022, ou au début 2023.