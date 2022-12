Project L dévoile des informations sur son gameplay

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous savons depuis quelque temps, trois ans maintenant, que, à l'image du récent MultiVersus. Si peu d'informations ont été dévoilées depuis 2019, le studio à qui nous devons League of Legends , et depuis deux ans VALORANT , nous en dit plus lors de vidéos explicatives, s'étalant très souvent sur un sujet précis, dans le but de nous faire découvrir pas à pas ce fameuxNaturellement, toutes les informations qui suivent ne sont pas définitives et peuvent évoluer, mais dernièrement Tom Cannon, producteur exécutif, et Shaun Rivera, directeur du jeu,. Les parties semblent se jouer uniquement en 2v2, principalement parce que plusieurs fonctionnalités viendront ajouter de la technique et de la maîtrise. Par exemple, même si votre personnage ne se trouve pas au centre de l'écran, il sera possible de faire une action d'assistance. Mais si les deux champions sont à l'écran, alors il sera possible de passer de l'un à l'autre pour augmenter la puissance des combos, ou pour éloigner du danger l'un des combattants.Pour contrer ces possibles attaques surpuissantes, une mécanique permettra de briser les combos adverses, tout en repoussant votre vis-à-vis loin de vous, mais là encore, ce contre de combo pourra être anticipé et paré.Enfin, comme nous le savions déjà depuis quelques mois, et la dernière présentation,. Nous la voyons d'ailleurs dans une arène inédite, prenant place à Ionia. Pour en apprendre plus au sujet de, il faudra patienter quelques mois. Riot Games devrait nous en dire plus d'ici à la fin du printemps,