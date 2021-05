Project L : Aucune bêta de prévue avant 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques semaines, Project L refaisait parler de lui, en supposant que certains créateurs de contenu avaient été invités par Riot Games afin de tester le jeu de combat annoncé en fin d'année 2019, avant une possible bêta. Si ces tests ont peut-être eu lieu,, que ce soit une bêta ouverte ou fermée.En voyant toutes ces discussions, notamment sur Twitter,, directeur général de Radiant, studio de développement du projet, a annoncé que le jeu avait « encore du chemin à parcourir » et qu'il ne fallait pas « attendre une bêta dans un futur proche ni cette année ». Toutefois, selon lui, le développement de, qui n'a pas donné de ses nouvelles depuis son officialisation à l'occasion des 10 ans de League of Legends, est « en bonne voie ».Bonne nouvelle cependant pour celles et ceux qui ont été séduits par l'annonce, et qui trépignent d'impatience d'en savoir un peu plus à son sujet,. Tom Cannon, en réponse à son tweet, a en effet expliqué que les développeurs prévoient « une mise à jour du développement vers la fin de l'année, pour en dire plus sur le jeu ». Peut-être lors du douzième anniversaire du célèbre MOBA.Pour rappel,dans la lignée, semble-t-il, Street Fighter ou Super Smash Bros, dans lequel deux joueurs s'affrontent en 1 contre 1, comme nous l'avons vu dans le trailer d'annonce, seules images dont nous disposons à l'heure actuelle.