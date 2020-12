Project Athia (Square Enix) sera exclusif à la PS5 et aux PC pendant 2 ans

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Dans le but de promouvoir la PS5 et surtout ses futurs jeux, Sony a publié une nouvelle bande-annonce, laquelle n'oublie pas de mentionner quelles sont les exclusivités et, lorsque c'est le cas, pour combien de temps. Nous pouvons y voir, durant un bref instant, le projet de Square Enix,, qui a été annoncé en juin dernier et n'avait pas laissé indifférents les joueurs.Pour le moment,. Malheureusement, ce sont les seules informations dont nous avons notre disposition, en attendant que Square Enix nous en dise davantage. Néanmoins, Sony est venu nous préciser que. Il faudra donc patienter avant de le voir arriver sur Xbox Series.La vidéo confirme également que Gran Turismo 7 et Horizon: Forbidden West arriveront bel et bien l'année prochaine, que DEATHLOOP (Arkane) sera exclusif PC et PS5 pendant un an, tout comme Ghostwire Tokyo.Vous pouvez, si vous le souhaitez, (re)découvrir le trailer d'annonce deci-dessous.