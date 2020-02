Project A : Une bêta lancée en mars ?

Selon les bruits de couloir, une bêta pour Project A, le FPS de Riot Games très attendu, pourrait avoir lieu dès le mois de mars 2020.

Certains privilégiés ont pu, il y a peu, tester durant quelques heures, le. Ces derniers, des créateurs de contenu ou encore d'anciens joueurs professionnels ont partagé leur ressenti sur les réseaux sociaux, apportant par la même occasion certains indices sur l'expérience que proposera le titre Toutefois,n'a pas communiqué sur l'avancement de son projet depuis son annonce , en octobre dernier. Mais il se pourrait que de nouvelles informations soient données dans les prochains jours, comme le révèle le site Depor Play . En effet, selon leurs informations,, et les créateurs de contenu et autres personnes ayant pris part à ces essais auront le droit d'en révéler davantage à propos de ce FPS,, lancée le jour suivant, soit le 3 mars.L'information est bien évidemment à prendre au conditionnel, étant donné quen'a encore rien communiqué à ce propos. Cependant, si une bêta était bel et bien lancée dans les semaines à venir, il reste à savoir si, à l'instar de Legends of Runeterra, elle se divisera en deux parties, avec dans un premier temps une bêta fermée puis dans un second temps une bêta ouverte.En attendant d'en savoir plus, vous pouvez toujours consulter les dernières informations concernant, le FPS de Riot Games,