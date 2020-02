Project A : De nouvelles informations dévoilées

Project A, le FPS de Riot Games encore mystérieux, a pu être testé par certains créateurs de contenu et personnalités de renom de l'industrie vidéoludique, qui ont pu partager quelques informations.

Deux équipes de cinq joueurs s'affrontent, mais contrairement à CSGO, les joueurs peuvent choisir une classe/un héros spécifique (comme dans Overwatch).

Le mode auquel ont participé les testeurs était similaire à ce que propose CSGO, proposant deux bombes sites et une rotation attaque/défense en milieu de partie.

Les classes et les capacités des héros seraient, selon HenryGcsgo, plus à des fins tactiques que dans le but d'infliger des dégâts surpuissants dont souffrent certains jeux.

Des capacités peuvent être achetées à chaque début de round.

Lors de ces tests, le gameplay et la mécanique des armes étaient « satisfaisants » alors que les armes étaient « équilibrées et variées ».

À l'instar de CSGO, le système économique sera primordial, mais il sera possible de ne pas dépenser l'argent avant un round et économiser pour le suivant.

Les capacités spéciales ne seraient pas l'élément le plus important de Project A. Vous devriez être en mesure de vous amuser et être utile sans forcément les utiliser.

Les mêmes armes seront disponibles pour toutes les classes, les plus puissantes permettent de tuer un ennemi avec une balle dans la tête.

Annoncé en octobre dernier à l'occasion des 10 ans de LoL , le jeu phare de Riot Games,a pour but de justifier le « S » dans le nom du studio, mais surtout de conquérir un autre marché, celui des. Si très peu de détails avaient été donnés à ce moment-là, grâce à certains créateurs de contenu ou anciens joueurs professionnels, nous avons pu en apprendre légèrement plus à son sujet. Attention toutefois, certaines des informations listées ci-dessus sont des ressentis de la part des testeurs, et non des affirmations du studio.Les détails les plus importants proviennent d', de son vrai nom Henry Greer, ancien joueur de Counter-Strike Source et actuellement caster sur CSGO. Ce dernier a eu la chance, comme d'autres,, et a partagé ses impressions sur Twitter, par le biais d'un long thread . Voici ci-dessous les informations qu'il faut retenir de celui-ci.HenryGcsgo conclu ce thread en disant que Project A est « le meilleur jeu » auquel il a pu jouer depuis CSGO,Du côté de la scène française,etse sont eux aussi rendus dans les locaux de Riot Games à Dublin pour essayer. Les commentaires sont relativement les mêmes que ceux ci-dessus, mais ces derniers soulignent davantage. ZeratoR indique même que la communauté visée est plutôt celle du jeu de Valve, que celle de Fortnite ou Overwatch. Du côté d'AlphaCast, il considère que Project A serait un « Counter-Strike, en mieux et en plus dur, difficile à maîtriser », et réitère le fait queVous pouvez retrouver la réaction d'AlphaCast ci-dessous, alors que pour celle de ZeratoR il faut se rendre sur sa chaîne Twitch Concernant, il faudra attendre avant d'en savoir plus pour une hypothétique date de sortie,. De nouvelles informations seront prochainement dévoilées, avec on l'espère, des images inédites.