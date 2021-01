Project 007 pourrait être une trilogie, et ne sera basé sur aucun James Bond existant

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Alors que l'ultime épisode de la saga Hitman World of Assassination vient d'être lancé, IO Interactive sait d'ores et déjà vers quoi se tourner. Le studio avait effectivement annoncé vouloir laisser de côté l'Agent 47 pour se consacrer à d'autres projets,. Lors de son annonce, nous avions eu pour. Hakan Abrak, directeur du studio, s'est exprimé dans les colonnes du média danois DR , donnant quelques indices sur le projet, qui ne possède d'ailleurs pas de nom définitif.Ainsi, l'équipe d'IO Interactive penchée sur Project 007 est pour le moment composée de 200 personnes, mais le studio en espère 400 à terme. Comme nous le savions, l'histoire proposée sera inédite et, comme Hitman, puisque la société danoise a « été autorisée à créer sa propre version » de James Bond,Malheureusement, il va falloir faire preuve de patience avant d'en savoir un peu plus, puisque le projet ne fait que débuter. Qui plus est, IO Interactive est actuellement focalisé sur le suivi d' Hitman 3 et ses différents correctifs. À ce jour, seul un teaser a été publié :