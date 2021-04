Project 007 : IO Interactive s'est inspiré de tous les films pour créer son histoire originale

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



IO Interactive a annoncé, en fin d'année 2020, une nouvelle licence. Bien qu'elle n'ait pas encore d'appellation définitive,, nous savons qu'elle va être centrée sur le célébrissime agent secret. Dans la foulée de cette officialisation, le studio suédois avait expliqué que nous n'aurions pas affaire à un film déjà existant,Dans le but de continuer à nous en dire plus, sans trop en dévoiler non plus, Haban Abrak, PDG du studio, s'est ainsi exprimé dans les colonnes d' IGN . Il vient nous donner quelques indices quant à l'histoire, qui n'a pas été « inspirée par un film ou un jeu en général ». Au contraire,pour « construire une histoire originale, mais qui colle parfaitement aux choses qui définissent James Bond ».Malheureusement, aucune autre information n'a été communiquée. Il faudra, encore, se contenter du teaser publié lors de son annonce. Dans le meilleur des cas, une fenêtre de sortie et une bande-annonce pourraient être partagées dans les semaines à venir, au plus tard lors de l'E3 2021.