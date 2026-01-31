Pokémon Pocket : Obtenez gratuitement 4 objets cosmétiques grâces à ces cartes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 31 janvier 2026 à 11h00
Grâce à l'extension Parade onirique, les joueurs de Pokémon Pocket peuvent récupérer gratuitement et très facilement 4 objets pour personnaliser leur profil de joueur. Découvrez la liste des cartes à réunir pour les débloquer.
Pokémon Pocket : Obtenez gratuitement 4 objets cosmétiques grâces à ces cartes
Purement décoratifs, les accessoires de Pokémon Pocket permettent de donner une touche unique au profil de chaque utilisateur. Que ce soit via les icones, les emblèmes, les protège-cartes ou les couvertures de portfolio, tous ces éléments mettent à l'honneur les Pokémon préférés de la communauté ou des événements annuels. 

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Il existe plusieurs manières d'ajouter ces accessoires à votre collection, notamment en dépensant de l'argent réel ou les Tickets boutiques offerts en validant certaines missions du jeu. Mais de manière occasionnelle, ces cosmétiques peuvent être obtenus gratuitement, simplement en complétant de petites missions. Parade onirique, l'extension disponible depuis le 29 janvier, a ainsi ajouté 4 missions de ce genre réalisables par l'ensemble des joueurs

Une couverture de Cartodex offerte dans Pokémon Pocket pour marquer les débuts des cartes Stade

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La première mission, Combat sur la Plaine de Départ, vous permet de récupérer une couverture de Cartodex montrant un combat au milieu d'une plaine verdoyante opposant Négapi à Quartermac. Cette scène fait écho à la carte Plaine de Départ faisant partie de l'extension Parade onirique. Il s'agit d'ailleurs de l'une des premières cartes Stade proposées dans Pokémon Pocket. 

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Afin d'accompagner ce lancement, Combat sur la Plaine de Départ vous demande donc de réunir six cartes de Parade onirique représentant le stade ainsi que les Pokémon se trouvant à proximité. Les cartes en question sont communes ou unco et peuvent donc facilement être obtenues via des ouvertures de boosters, en utilisant des Points Booster ou les fabriquer ou offertes en cadeau par vos amis via l'option Partage. La liste des cartes concernées inclut : 
  • Plaine du Départ
  • Qulbutoké
  • Posipi
  • Limonde de Galar
  • Quartermac
  • Négapi
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Trois icones offertes en réunissant 3 Pokémon en trois exemplaires

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Les 3 autres missions vous demanderont d'obtenir à trois reprises une carte représentant un Pokémon spécifique. Les créatures que vous devrez traquer sont Nigosier, Gobou et Meloetta. Comme pour les cartes de la mission Combat sur la Plaine de Départ, il s'agit de cartes communes ou unco, assez faciles à obtenir. 

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Une fois que vous aurez réuni 3 cartes de Nigosier ou de Gobou, vous pourrez valider la mission correspondante dans l'onglet « Collection par thèmes ». Vous obtiendrez alors en récompense une icone reprenant l'illustration de la carte correspondante.

Pour l'utiliser, rendez-vous sur l'écran principal de Pokémon Pocket et appuyez sur le cercle juste au-dessus de votre niveau de joueur. Puis appuyez sur le petit crayon près du cercle à l'écran pour choisir une nouvelle icone.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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