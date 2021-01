Indiana Jones : Bethesda annonce un jeu, par l'équipe de Wolfenstein

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Voici une annonce que nous n'attendions pas en ce début d'année 2021. Bethesda vient effectivement d'annoncer son nouveau projet, qui risque de faire parler,Bethesda explique que le projet est mené par Machine Games, à qui nous devons notamment les derniers épisodes de la franchise Wolfenstein, et produit par Bethesda et plus précisément Todd Howard, en collaboration avec LucasFilms Games. La filiale a justement été relancée récemment, dans le but de regrouper tous les films de la société LucasFilms, comprenant également les jeux Star Wars.Le studio nous informe que nous, mais qu'il va falloir patienter « un certain temps » avant que nous ayons des informations supplémentaires. Sachant que le cinquième film de la franchise est pour le moment prévu en 2022,. Bethesda nous en dira un peu plus dans les mois à venir. En attendant de plus amples informations, vous pouvez visionner le teaser ci-dessous.Pour rappel, le dernier jeuen date est sorti en 2009, et n'avait pas connu le succès escompté, ses versions PS3 et Xbox 360 avaient même été annulées. Les amateurs de la saga réalisée par Steven Spielberg vont de quoi être ravis.