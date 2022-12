Hades II annoncé avec un trailer lors des Game Awards 2022

Hades II sort en accès anticipé sur PC en 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est une nouvelle que les joueurs et les joueurs, ayant fortement apprécié le roguelite et dungeon-crawlerattendaient avec impatience : une suite arrive. Le studio de développement(Transistor, Pyre, Bastion) a, effectivement,lors de la cérémonie des Game Awards 2022, qui s'est déroulée dans la nuit du 8 au 9 décembre 2022.Selon les dernières informations partagées, notamment sur la page Steam du jeu,, qui se veut donc être une suite directe d'Hades,. Supergiant Games n'a malheureusement pas partagé de fenêtre de sortie plus précise. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment informés.Sur Hades II, nous serons amenés à incarner un tout nouveau personnage, soit, qui est la soeur de Zagreus. Cette dernière doit affronter le Titan du Temps et sauver son père, Zeus. Comme nous pouvons le voir dans le trailer, Hades II proposera des mécaniques de jeu assez proches de celles de son aîné. D'ailleurs, comme sur le premier opus, diverses divinités Olympiennes viendront nous aider. Supergiant Games a, également, indiqué que nous pourrons explorer « un mode mythique plus grand et plus profond ».Rappelons, pour conclure, qu'Hades II doit arriver en accès anticipé, l'année prochaine, sur PC via la plateforme Steam et via l'Epic Games Store.